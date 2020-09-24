ЕС отказался признать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что инаугурация Александра Лукашенко лишена демократической легитимности и ведет к углублению кризиса в Белоруссии, сообщает РИА Новости.

Боррель напомнил, что ЕС не признает результаты президентских выборов 9 августа в Белоруссии, считая их сфальсифицированными.

Накануне Лукашенко в шестой раз вступил в должность президента республики. По данным ЦИК, на выборах он набрал 80,1% голосов.

После выборов в Белоруссии начались акции протеста. В среду, 23 сентября, после инаугурации протестные настроения усилились. Вышедших на улицы граждан разгоняли с использованием водометов.

Признать Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии также отказались США. В Госдепартаменте заявили, что "выборы 9 августы не были ни свободными, ни честными", а "объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что инаугурация – "абсолютно суверенное, внутреннее решение белорусского руководства". Владимир Путин в августе подчеркнул, что российская сторона исходит из того, что выборы в Белоруссии состоялись.