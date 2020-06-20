Новак поделился ожиданиями от цен на нефть в 2020 году

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Министерство энергетики РФ ожидает, что цена нефти российской марки Urals в среднем в 2020 году составит около 35 долларов за баррель, рассказал в интервью германскому изданию Handelsblatt глава ведомства Александр Новак.

По его оценке, рынок нефти вернется на докризисный уровень потребления через два–три года. При этом в Минэнерго допускают, что это может произойти уже и в 2021 году.

Ранее Новак заявил, что проект "Северный поток – 2" завершен с точки зрения инвестиционной и экономической жизнеспособности. Сейчас все возможные технические средства используются для физического завершения строительных работ.

Министр отметил, что этот проект будет способствовать энергобезопасности Европы и конкуренции между поставщиками, а американские санкции назвал незаконными и неадекватными.