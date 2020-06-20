Новак заявил об экономической готовности "Северного потока – 2"

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Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что проект "Северный поток – 2" завершен с точки зрения инвестиционной и экономической жизнеспособности.

"Все возможные технические средства используются для чисто физического завершения строительных работ", – рассказал он в интервью газете Handelsblatt.

По словам Новака, "Северный поток – 2" является коммерческим проектом, который будет способствовать энергобезопасности Европы и конкуренции между поставщиками.

Санкции и их ужесточение против проекта незаконны и неадекватны, они являются "чистым протекционизмом, отметил глава Минэнерго.

Он считает, что США хотят навязать Европе свой сжиженный природный газ или другие проекты. Это вмешательство в суверенитет европейских стран, добавил Новак.

Законопроект о санкциях был внесен в американский сенат 4 июня. Введенные до этого ограничения планировалось применить ко всей деятельности по прокладке труб и страхованию.

Глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст считает необходимым задуматься об ответных мерах против американских действий. В качестве таковых он предложил штрафные пошлины на сжиженный природный газ США или санкции против сенаторов, предложивших данную инициативу.

Немецкий парламентарий полагает, что шаги США являются вмешательством в правовую систему Европы. Оно, по мнению Эрнста, нарушает суверенитет ФРГ и Европейского союза.

Немецкая газета Die Welt написала, что РФ нашла способ обойти американские санкции. В частности, судно "Академик Черский", принадлежавшее "Газпрому", записали на действующий в России фонд STIF.

Таким образом компания получила возможность достроить газопровод до конца, не опасаясь при этом наложения ограничений.