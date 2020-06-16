В Германии прокомментировали расширение санкций против "Северного потока – 2"

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Глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст прокомментировал расширение американских санкций против "Северного потока – 2", сообщает ТАСС.

Он заявил, что необходимо задуматься об ответных мерах против американских действий. Эрнст в качестве таковых предложил введение штрафных пошлин на сжиженный природный газ США или введение санкций против сенаторов, предложивших данную инициативу.

Немецкий парламентарий считает, что расширение санкций в отношении газопровода является вмешательством в правовую систему Европы. Оно, по мнению Эрнста, нарушает суверенитет ФРГ и Европейского союза.

"Правительство ФРГ должно прекратить бросаться ватными шариками, но должно защищаться от нападений на суверенитет ФРГ и ЕС", – заявил Эрнст.

Он добавил, что Бундестаг единодушен в мнении, что "Северный поток – 2" должен быть завершен.

Ранее Эрнст отметил, что Германия рассматривает потенциальное введение штрафных пошлин на американский газ. Он подчеркнул, что давление США на ситуацию с "Северным потоком – 2" не следует понимать как дружеский акт.

4 июня в американский сенат был внесен законопроект, предусматривающий уточнение и расширение санкций против трубопровода. Введенные ранее ограничения планируется применить ко всей деятельности по прокладке труб и страхованию.

В частности, под санкции попадут порты, которые примут участие в строительстве, корабли и страховые компании, предоставляющие услуги работающим на трубопроводе танкерам.

Ограничения предусмотрены и для компаний, которые предоставляют технологии на суда. В тексте законопроекта указано, что с санкциями столкнутся все, кто участвует в проекте в любом качестве.