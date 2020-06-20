Немецкие СМИ оценили способ обойти санкции против "Северного потока – 2"

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У США практически нет шансов остановить строительство "Северного потока – 2", пишет немецкая газета Die Welt .

В издании отмечают, что Москва нашла способ обойти американские санкции. В частности, судно "Академик Черский", принадлежавшее "Газпрому", записали на действующий в России фонд STIF. Таким образом компания получила возможность достроить газопровод до конца, не опасаясь при этом наложения ограничений.

Издание пишет, что, по оценке экспертов, "Газпром" может контролировать эту организацию, "но американским органам это вряд ли под силу доказать".

4 июня в американский сенат был внесен законопроект, предусматривающий уточнение и расширение санкций против трубопровода. Введенные ранее ограничения планируется применить ко всей деятельности по прокладке труб и страхованию.

В частности, под санкции попадут порты, которые примут участие в строительстве, корабли и страховые компании, предоставляющие услуги работающим на трубопроводе танкерам.

Ограничения предусмотрены и для компаний, которые предоставляют технологии на суда. В тексте законопроекта указано, что с санкциями столкнутся все, кто участвует в проекте в любом качестве.

В декабре 2019 года США ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas вышла из проекта, забрав судно, прокладывавшее нитку по дну Балтийского моря.

В Кремле шаги Соединенных Штатов расценили как пример недобросовестной конкуренции. Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг при этом раскритиковал американские санкции против "Северного потока – 2".