Белоруссия может приобрести месторождение нефти в России – СМИ

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Во время телефонного разговора лидер Белоруссии Александр Лукашенко обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти в России. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.

"Президент Беларуси обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что российский лидер поддержал данную идею.

В прошлый раз лидеры стран общались по телефону 7 октября. Тогда собеседники обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Киргизии, а также вопросы открытия границ.

Также ранее сообщалось, что Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре подтвердили обоюдный настрой на укрепление союзничества двух стран. Отмечается, что главы двух государств обсудили двусторонние отношения, а также затронули вопросы по реализации договоренностей, которые были достигнуты на встрече в Сочи 14 сентября.