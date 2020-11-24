Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2021–2023 годы

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Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, одобрив 669 поправок к нему. Третье чтение состоится 26 ноября.

Поправки предусматривают финансирование общенационального плана действий, который обеспечит восстановление занятости, доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.

На 2021 год эти средства распределили в размере 640 миллиардов рублей. На реализацию кредитной программы поддержки занятости для организаций из наиболее пострадавших от пандемии отраслей выделяют 421 миллиард рублей.

Также поправки перераспределяют средства, которые заложены на реализацию нацпроектов, комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В 2021 году на это выделят почти 650 миллиардов рублей, в 2022 году – 777 миллиардов и в 2023 году – свыше 900 миллиардов.

Помимо этого, поправки распределяют ранее зарезервированные бюджетные ассигнования на модернизацию первичного звена здравоохранения, региональные и социальные доплаты к пенсии, восстанавливаются объемы субвенций бюджетам регионов.

В будущем году выделят почти 20 миллиардов рублей на капитальный ремонт и строительство стационаров инфекционного профиля, модернизацию лабораторий инфекционных служб.

Поправки касаются и субсидий организациям воздушного транспорта на обеспечение доступности воздушных перевозок населения, формирования современной городской среды и обеспечения занятости в шахтерских городах и поселках.

Проект бюджета на три года прогнозирует рост его доходов с 18,765 триллиона рублей в 2021 году до 20,637 триллиона в 2022 году и 22,263 триллиона в 2023 году, а также расходов с 21,52 триллиона рублей до 21,884 триллиона и 23,671 триллиона соответственно.

По итогу образуется дефицит в 2,4% ВВП в 2021 году, 1% ВВП – в 2022 году и 1,1% ВВП – в 2023 году. Власти смягчили на 2021 год бюджетное правило, которое ограничивает трату дополнительных нефтегазовых доходов, полученных от цены нефти Urals выше планки отсечения.

Помимо этого, в 2021 году базовым будет считаться объем добычи нефти, который был бы без ее сокращения в рамках сделки ОПЕК+, поэтому образуются недополученные нефтегазовые доходы в 91 миллиард рублей.

В 2022 и 2023 годах ожидаются дополнительные нефтегазовые доходы в 703 миллиарда и 787 миллиардов рублей соответственно. Эти суммы должны будут пойти в Фонд национального благосостояния.

Недостачу хотят покрывать в основном за счет внутренних займов. На финансирование дефицита за счет ФНБ в 2021 году заложили 91 миллиард. Объем фонда должен составить на конец 2021 года 12,487 триллиона рублей, 2022 года – 12,638 триллиона, 2023 года – 13,474 триллиона.

Отмечается, что основные характеристики бюджета определяли исходя из прогнозируемого объема ВВП в 115,533 триллиона рублей в 2021 году, 124,223 триллиона в 2022 году и 132,822 триллиона в 2023 году. Также рольсыграла инфляция не выше 3,7% в 2021 году и не выше 4% в 2022–2023 годах.

Ранее в третьем, окончательном чтении в Госдуме приняли закон о формировании правительства РФ. В документе прописаны статус правительства страны, организационно-правовые основы его формирования и принципы деятельности. Закон вступит в силу после публикации.