Аналитики предрекли падение цены на нефть до 10 долларов

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К 2050 году стоимость барреля нефти может снизиться до 10 долларов, если цели Парижского соглашения будут достигнуты и мир перейдет на электроэнергию, считают аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie, занимающейся исследованиями в сфере энергетики.

По их подсчетам, к середине века спрос на нефть может упасть на 70% по сравнению с нынешним. Начало падения, по их прогнозам, произойдет уже в 2023 году, а дальше его темпы лишь ускорятся, сообщает CNBC.

К 2030 году Brent будет стоить 37–42 доллара за баррель, предполагают эксперты.

Ранее Владимир Путин заявил, что спрос на нефть в мире в течение ближайших 5 лет будет расти на 1%. По словам президента, дальше последует падение на 0,1% в год. Путин отметил, что развитие нефтехимии – это перспективное направление.