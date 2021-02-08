Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Рост цен на нефть во многом продиктован сокращением ее добычи таким крупным производителем, как Саудовская Аравия, заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Об этом сообщает RT.
"Саудовская Аравия обещала на предыдущих переговорах взять на себя односторонние обязательства по сокращению добычи на 1 миллион баррелей в сутки – одностороннее обязательство выполняется с февраля... Это, конечно, цены поднимает", – рассказал эксперт.
Он отметил, что на повышение цен влияет и тот факт, что новый президент США Джо Байден пока не выразил намерений снять санкции с Ирана.
Также, по словам Митраховича, имеет значение и постепенное улучшение ситуации с коронавирусом.
"Вакцинация идет... Это тоже один из поводов считать, что скоро восстановится спрос на нефть, может быть, скоро, в масштабе года возобновятся авиаперелеты – это тоже повысит спрос. Так что пока новости такие позитивные", – заявил специалист.
Ранее сообщалось, что стоимость нефти марки Brent превысила 60 долларов за баррель впервые с 29 января прошлого года. Уточнялось, что цена апрельских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,77% – до 60,01 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI выросла до 57,53 доллара за баррель.
Цена нефти Brent впервые с января 2020 года превысила 60 долларов
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