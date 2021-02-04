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Цена нефти Brent поднялась выше 59 долларов за баррель впервые с 21 февраля 2020 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:58 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,31% – до 58,87 доллара за баррель. За несколько минут до этого стоимость достигала отметки в 59,01 доллара.

Стоимость мартовских фьючерсов на WTI выросла на 0,77%, до 56,12 доллара за баррель.

Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин ранее рассказал, что постепенное расширение вакцинации в мире и решение стран ОПЕК+ снизить добычу нефти в феврале и марте послужили причинами роста стоимости нефти марки Brent.

Ранее сообщалось, что стоимость барреля нефти марки Brent поднялась до 58 долларов впервые с 22 января 2020 года. Уточнялось, что мировые цены на нефть растут более чем на 3%.