Цена нефти марки Brent поднялась выше 58 долларов за баррель

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Стоимость барреля нефти марки Brent поднялась до 58 долларов впервые с 22 января 2020 года, мировые цены на нефть растут более чем на 3%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По информации на 17:29 мск, цена апрельских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent взлетела на 2,93% и составила 57,98 доллара за баррель. За несколько минут до этого стоимость достигала отметки в 58 долларов.

Стоимость мартовских фьючерсов на WTI прибавляет 3,06% и растет до 55,19 доллара за баррель впервые с 24 февраля прошлого года.

Ранее сообщалось, что стоимость серебра на биржевых торгах резко увеличилась до максимальных за последние 8 лет значений. По данным нью-йоркской биржи Comex, рост составил 12% – до 30,040 доллара за унцию. Эксперты отмечают, что этот процесс – следствие попыток разогнать стоимость разных активов, которые предпринимают розничные инвесторы из онлайн-группы WallStreetBets с форумов Reddit.