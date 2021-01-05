Россия в феврале и марте увеличит добычу нефти на 65 тыс б/с

Фото: depositphotos/Ivankmit

Россия нарастит добычу нефти в феврале и марте на 65 тысяч баррелей в сутки, а Казахстан – на 10 тысяч б/с. Об этом рассказали представители Министерства энергетики Казахстана, сообщает РИА Новости.

5 января прошло министерское заседание стран ОПЕК+. "По итогам заседания странами – участницами соглашения было принято решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на февраль и март 2021 года", – говорится в сообщении.

Стало известно, что РФ и Казахстан согласовали отдельные условия, по которым предусматривается поэтапное увеличение добычи. Планируется, что комитет ОПЕК+ теперь встретится 3 февраля.

Ранее говорилось, что в 2020 году Россия снизила добычу нефти до минимума за десять лет. Уровень добычи нефти в России упал до показателя 2010 года, когда он составлял 512,3 миллиона тонн.