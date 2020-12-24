РФ и Белоруссия договорились о цене на газ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Определен порядок формирования цен при поставке газа из РФ в Белоруссию в 2021 году. Протокол подписали глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич, сообщается на сайте российской компании.

Уточняется, что переговоры по определению стоимости активизировались после того, как в ноябре белорусская сторона погасила задолженность за поставки газа в размере 300 миллионов долларов.

Ранее белорусские власти заявляли, что хотят добиться справедливой цены на российский газ исходя из того, что оптовая цена за 1 тысячу кубометров в РФ составляет 80 долларов, в то время как по контракту с РФ Белоруссия должна в текущем году платить 127 долларов.

Также стало известно, что Белоруссия приостановила транзит нефти через Клайпеду. Сообщалось, что выполнение договорных обязательств приостановлено на неопределенный срок.

Накануне апелляционный суд Стокгольма отклонил жалобу "Газпрома" на решение арбитража о цене газа, поставляемого в Польшу по "Ямальскому контракту". По мнению суда, жалоба "Газпрома" является неприемлемой с формальной точки зрения.

Также с "Газпрома" взыскали затраты на судебный процесс в пользу PGNiG.