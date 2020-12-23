Суд отклонил жалобу "Газпрома" на цену газа для Польши

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Апелляционный суд Стокгольма отклонил жалобу "Газпрома" на решение арбитража о цене газа, поставляемого в Польшу по "Ямальскому контракту", сообщает концерн PGNiG.

По мнению суда, жалоба "Газпрома" является неприемлемой с формальной точки зрения.

"Суд не предоставил право подать апелляцию, что означает, что его решение является законным", – говорится в сообщении.

Также с "Газпрома" взыскали затраты на судебный процесс в пользу PGNiG.

Ранее компания PGNiG попросила "Газпром" снизить цены на газ. Там подчеркивали, что действующий контракт предусматривает возможность инициирования пересмотра соглашения раз в три года.