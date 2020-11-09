"Газпром" подал заявку на пересмотр цены газа для Польши

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Российская компания "Газпром" подала заявку на пересмотр текущей цены на газ, поставляемый в Польшу. Об этом сообщили в польском концерне PGNiG.

Как пишет РИА Новости, заявление о пересмотре цены поступило руководству компании PGNiG 9 ноября.

"Руководство компании <...> получило информацию о получении компанией PGNiG заявления ПАО "Газпром" и ООО "Газпром Экспорт" <...> о пересмотре контрактной цены на газ, поставляемый "Газпромом" на основании контракта купли-продажи природного газа в Республику Польша от 25 сентября 1996 года ("Ямальский контракт")", – сообщили в компании.

Сообщается, что "Газпром" попросил пересмотреть цену на газ в сторону увеличения.

В компании PGNiG прокомментировали заявку "Газпрома". Там отметили, что заявление российской стороны о пересмотре цены на газ безосновательно и не подходит под требования "Ямальского контракта".

Ранее компания PGNiG попросила "Газпром" снизить цены на газ. Там подчеркивали, что действующий контракт предусматривает возможность инициирования пересмотра соглашения раз в три года.

"Ямальский контракт", заключенный в 1996 году, подразумевает поставки в Польшу до десяти миллиардов кубометров российского газа в год. При этом польская сторона обязана отбирать не менее 8,7 миллиарда кубометров топлива. Договор действует до 2022 года.