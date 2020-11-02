Польская компания PGNiG попросила "Газпром" снизить цены на газ

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Польская нефтегазовая компания PGNiG составила заявку на снижение цен на природный газ, который поставляет в страну "Газпром". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

Известно, что речь идет о поставках газа в рамках "Ямальского контракта".

"PGNiG выступила за пересмотр ценовых условий поставок газа, реализуемых на основании долгосрочного контракта с "Газпромом", – заявили в компании.

В PGNiG подчеркнули, что контракт предусматривает возможность инициирования пересмотра соглашения раз в три года. Стороны могут изменить ценовые условия поставок, если они не будут отвечать рыночной ситуации.

"Ямальский контракт", заключенный в 1996 году, предусматривает поставки в Польшу до десяти миллиардов кубометров российского газа в год. При этом польская сторона обязана отбирать не менее 8,7 миллиарда кубометров топлива. Договор действует до 2022 года.

Ранее компания "Газпром экспорт" получила уведомление от PGNiG о намерении не продлевать действующий контракт на поставку газа после 2022 года. Сообщалось, что Польша планирует найти замену поставкам газа из России.