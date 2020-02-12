Польша запросила у "Газпрома" данные для дела против "Северного потока – 2"

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Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил у "Газпрома" информацию для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток-2", сообщает РИА Новости со ссылкой на проспект к еврооблигациям российской компании.

В "Газпроме" уточнили, что получили уведомление 15 января.

В мае антимонопольное ведомство Польши предъявило "Газпрому" и пяти партнерам по проекту "Северный поток – 2" – OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie – обвинения в нарушении антимонопольного законодательства страны из-за финансирования строительства.

В ноябре регулятор оштрафовал одну из крупнейших энергокомпаний Европы – французскую Engie – на 44,7 миллиона долларов за непредоставление информации, необходимой в деле.

Официальный представитель компании – оператора проекта AG Йенс Мюллер отметил, что заявления польского антимонопольного органа не имеют отношения к реализации проекта.

В конце декабря в силу вступили американские санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря.

Россия заявила, что подобные меры со стороны Вашингтона имеют черты недобросовестной конкуренции. Кроме того, санкции со стороны США являются проблемой для всего мира, уверены в РФ.

Позже стало известно, что США могут расширить санкции против "Северного потока – 2". Новые ограничения планировалось ввести в случае прокладки оставшихся километров газопровода.

Согласно презентации, подготовленной для инвесторов, "Газпром" рассчитывает запустить газопровод "Северный поток – 2" в конце 2020 года.