"Газпром" планирует запустить "Северный поток – 2" в 2020 году

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Российская компания "Газпром" рассчитывает запустить новый газопровод "Северный поток – 2" в конце 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию, подготовленную для инвесторов проекта.

Мощность трубопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Его проводят от побережья России до Германии через Балтийское море. Газопровод частично проходит в территориальных водах ряда европейских государств.

Партнерами "Газпрома" выступили британо-голландская компания Royal Dutch Snell, автрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall. Общая сумма затрат на реализацию проекта составляет 9,5 миллиарда евро, причем российская компания взяла на себя 50 процентов финансирования.

Проект активно критикуют в США, указывая на экономическую опасность проекта для собственных интересов. В частности, в начале февраля сообщалось, что конгресс может рассмотреть дополнительный пакет санкций против "Северного потока – 2". Кроме того, против газопровода выступает Украина и ряд других европейских стран.

