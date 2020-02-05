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Политика

08:23

Сенатор США прокомментировал потенциал новых санкций по "Северному потоку – 2"

политика экономика

Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa

Член комитета по иностранным делам в Сенате США Бен Кардин заявил, что новые санкции по трубопроводу "Северный поток – 2" маловероятны. Об этом сообщает РИА Новости.

Комментируя возможность введения дополнительных ограничений, политик заявил, что "не уверен" в них. При этом ранее в СМИ сообщалось, что конгресс может принять новый пакет санкций против инвесторов и компаний, принимающих газ по газопроводу.

"Северный поток – 2" является ошибкой. Я поддерживаю тех, кто считает, что это неверный курс для демократий", – подчеркнул Кардин.

Новый газопровод, строительством которого занимается компания Nord Stream 2 AG с акционером "Газпромом", пройдет через Балтийское море до Германии. Инвесторами проекта выступают европейские компании.

Часть стран континента, а именно Украина, Польша, Литва и Латвия, выступают против "Северного потока – 2", поскольку опасаются снижения доходов от транзита газа. В России, тем не менее, указывают, что трубопровод не выступает заменой транзита газа через указанные страны.

Ранее аналитики подсчитали, что доля поставок российского газа в Евросоюз выросла до 47,5 процента в 2019 году. В численном отношении речь идет о 180 миллиардах кубометров газа.

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