Белоруссия приостановила транзит нефти через Клайпеду

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Компания BNK (UK) Limited, британская "дочка" "Белорусской нефтяной компании", приостановила перевалку нефти через Клайпедский порт Литвы.

Как говорится в заявлении литовского предприятия Klaipedos nafta (KN), выполнение договорных обязательств приостановлено на неопределенный срок.

При этом там отметили, что все контракты сторон остаются в силе. В компании указали, что решение Белоруссии принято по политическим причинам.

За девять месяцев 2020 года Klaipedos nafta получила за перевалку нефтепродуктов 23,7 миллиона евро дохода и 6,7 миллионов евро чистой прибыли.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к Владимиру Путину с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти в РФ.