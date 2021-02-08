Цена нефти Brent превысила 60 долларов за баррель впервые с января 2020 года

Фото: depositphotos/Kokhanchikov

Стоимость нефти марки Brent превысила 60 долларов за баррель впервые с 29 января прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8:25 по московскому времени, цена апрельских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,77% – до 60,01 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI выросла до 57,53 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что стоимость барреля нефти марки Brent поднялась выше 59 долларов впервые с 21 февраля 2020 года.

Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявлял, что постепенное расширение вакцинации в мире и решение стран ОПЕК+ снизить добычу нефти в феврале и марте послужили причинами роста стоимости нефти марки Brent.