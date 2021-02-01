Эксперт оценил возобновление Украиной импорта электроэнергии из России

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Решение Украины возобновить торговые отношения с Россией в части покупки электроэнергии является разумным и логичным, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Об этом сообщает RT.

"Более разумно с Россией торговать, чем не торговать, но это же был выбор Украины – отказываться от торговли с нами, это же не наше было решение. Несмотря на падение товарооборота, все равно Россия остается в тройке крупнейших торговых партнеров Украины. Мы продаем уголь. Почему уголь покупать можно и у России, почему можно оказывать России услуги по транспорту газа, почему можно оказывать России услуги по транспорту, скажем, аммиака и при этом почему нельзя из России покупать электричество? Это довольно странно", – заявил эксперт.

Митрахович отметил, что в Киеве давно обсуждается план по отсоединению страны от объединенной энергетической системы с Россией и Белоруссией с дальнейшим присоединением к европейской, однако он до сих пор остается нереализованным, поскольку требует огромных инфраструктурных работ и финансовых вливаний со стороны энергетических компаний.

"Потом энергетические компании, конечно, захотят взять обратно у потребителей эти деньги. То есть украинские компании тогда постараются увеличить цены, по которым они готовы электричество продавать... Поэтому увеличение затрат энергокомпаний будет переложено на плечи конечных потребителей", – подытожил он.

Ранее сообщалось, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Согласно данным компании – оператора энергосистемы страны "Укрэнерго", мощность поставок сейчас составляет около 200 мегаватт-час.