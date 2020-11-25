Кабмин Украины продлил действие пошлин против российских товаров

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Правительство Украины продлило до конца 2021 года действие специальных ограничений в отношении российских товаров. Об этом сообщает ТАСС.

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что к импортным товарам из России будет применяться льготная ставка ввозной пошлины, установленная таможенным тарифом Украины.

В апреле 2020 года Всемирная торговая организация (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору об энергокорректировках, которое было вынесено в пользу России. Киев рассчитывал стоимость по ценам на рынках третьих стран.

В 2019 году Российская Федерация также выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите грузов.

