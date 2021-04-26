Эксперт оценил возможное ограничение экспорта бензина

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Руководитель организации "Народный контроль" Алексей Смирнов высказался в поддержку меры по временному ограничению экспорта бензина. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
"С точки зрения потребителя, мы двумя руками и двумя ногами "за", потому что, по нашему мнению, это возможность стабилизировать цены на бензин", – заявил специалист.
По словам Смирнова, данная мера также позволит минимизировать риски покупки некачественного топлива. Эксперт предупредил, что рост контрафакта может быть, напротив, спровоцирован приближением оптовых цен к розничным.
Специалист также добавил, что снижение цен на топливо, если ограничение экспорта будет принято, станет постепенным. Подобная тенденция связана с тем, что сначала по старым ценам будут реализованы складские запасы на нефтебазах, а уже потом произойдет корректировка стоимости.
Ранее сообщалось, что правительство РФ намерено внести бензин в перечень товаров, экспорт которых может быть временно ограничен. На данный момент ведется подготовка соответствующих актов.
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