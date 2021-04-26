В России могут ограничить экспорт бензина – СМИ

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Правительство РФ намерено внести бензин в перечень товаров, экспорт которых может быть временно ограничен. Об этом сообщает "Коммерсант".

В материале издания уточняется, что по итогам прошедшего 21 апреля совещания под руководством вице-премьера Александра Новака Минэнерго поручена подготовка проектов актов, которые установят временное ограничение на экспорт отдельных видов нефтепродуктов.

Правительство собирается включить бензин в список товаров, необходимых для внутреннего рынка. В исключительных случаях может устанавливаться запрет на их экспорт.

В апреле Новак говорил о намерении кабмина в ближайшее время обсудить меры ограничения экспорта бензина. Он выражал уверенность, что таким образом в периоды пикового спроса ситуацию на внутреннем рынке удастся держать под контролем.

Ранее специалисты Счетной палаты пришли к выводу, что в России может повториться топливный кризис 2018 года. В Минэнерго сообщали, что уже предприняли ряд мер для сдерживания увеличения розничных цен на бензин и дизтопливо. Кроме того, некоторые шаги были призваны обеспечить регионы топливом, а также сохранить доходность АЗС.