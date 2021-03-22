Трамп прокомментировал падение Байдена на трапе самолета

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Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент с нынешним главой Белого дома Джо Байденом на трапе самолета. Фрагмент его выступления был опубликован в TikTok.

"Я смотрел, как Джо Байден идет по трапу, и я сказал: "Я ему не проиграл", – заявил Трамп.

Байден несколько раз споткнулся, поднимаясь по трапу самолета в штате Джорджия. Этот курьезный эпизод сняли на видео журналисты. Американский лидер споткнулся три раза, причем после третьего, вероятно, упал, однако быстро смог встать без посторонней помощи и, помахав рукой провожающим, зашел на борт.

Этот инцидент прокомментировал сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший. Он написал, что глава государства находится "в отличной форме".

