Число жертв израильских авиаударов по сектору Газа возросло до 65

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Число палестинцев, которые погибли в результате израильских авиаударов по сектору Газа, увеличилось до 65. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава анклава Ашрафа аль-Кидра.

По его словам, еще 365 человек получили ранения. Среди погибших – 16 детей и 5 женщин.

"Число палестинцев, погибших в ходе израильских авиаударов по сектору Газа за два дня, составило 65", – уточнил Ашраф аль-Кидра.

Ранее сообщалось, что более тысячи ракет было выпущено по Израилю из сектора Газа с начала обострения конфликта. Операция ЦАХАЛ против палестинских исламистов "Стражи сирены" длится более 38 часов.

Накануне СМИ сообщили, что многоэтажный дом рухнул в результате авиаудара ВВС Израиля в секторе Газа. Предполагалось, что в здании находились террористы.

До этого власти Израиля сообщили о пуске более 150 ракет из сектора Газа. Утверждалось, что десятки из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".