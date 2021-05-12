Свыше тысячи ракет выпустили по Израилю с начала обострения конфликта

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Фото: AP/Ariel Schalit
Более тысячи ракет было выпущено по Израилю из сектора Газа с начала обострения конфликта, заявил один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, операция ЦАХАЛ против палестинских исламистов "Стражи сирены" длится более 38 часов.
"За это время по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора", – сказал Конрикус.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что организации ХАМАС и "Исламский джихад" ответят за атаки. Премьер рассказал, что провел совещание с участием сил безопасности, на котором была дана оценка сложившейся ситуации.
Накануне СМИ сообщили, что многоэтажный дом рухнул в результате авиаудара ВВС Израиля в секторе Газа. Предполагалось, что в здании находились террористы.
До этого власти Израиля сообщили о пуске более 150 ракет из сектора Газа. Утверждалось, что десятки из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".
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