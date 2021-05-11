В Москве обеспокоены эскалацией напряженности в Восточном Иерусалиме – Захарова

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Москва призывает стороны палестино-израильского конфликта проявлять сдержанность и не предпринимать шагов, ведущих к эскалации конфликта. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Она обратила внимание на то, что ситуация в Иерусалиме и вокруг сектора Газа остается крайне напряженной.
"В Москве с глубокой озабоченностью воспринимают такое опасное развитие событий. Решительно осуждаем нападения на мирных граждан независимо от их национальной и религиозной принадлежности. Призываем стороны проявлять сдержанность и не предпринимать шагов, чреватых дальнейшей эскалацией напряженности", – заявила Захарова.
Дипломат добавила, что Россия считает важным соблюдать закрепленный в иордано-израильском мирном договоре и резолюция ООН статус-кво в отношении Святых мест в Иерусалиме.
Ранее представители исламистской организации ХАМАС сообщили о запуске порядка 200 ракет в сторону Тель-Авива. Система ПВО "Железный купол" сумела перехватить 90% из них. Тель-Авив в ответ поразил 130 военных целей палестинских группировок на территории сектора Газа, уничтожив 15 боевиков.
Обмен ударами начался после столкновений в Восточном Иерусалиме между палестинцами и военнослужащими армии Израиля. В общей сложности пострадали свыше 200 человек.
Сектор Газа – часть Палестины, деление территории которой оспаривается участниками арабо-израильского конфликта. В 1947 году Генассамблея ООН разработала план раздела Палестины, однако арабская сторона с ним не согласилась. После произошедшего в 2007 году переворота регион контролирует исламистская организация ХАМАС.
Ранее главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Восточном Иерусалиме. Они призвали стороны конфликта не допустить эскалации напряженности.
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