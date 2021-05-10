Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Восточном Иерусалиме

10 мая, 22:07
Фото: AP Photo/Mahmoud Illean
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвали стороны конфликта в Восточном Иерусалиме не допустить эскалации напряженности. Об этом сообщается на сайте российского МИД.
"Министры осудили выселение палестинцев из района их исконного проживания – квартала Шейх Джаррах – и в духе совместного заявления спецпредставителей "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию от 8 мая 2021 года призвали все стороны данного конфликта проявлять сдержанность и не допускать действий, грозящих дальнейшим обострением обстановки в священный для мусульман месяц Рамадан", – говорится в сообщении.
Также министры говорили о перспективах поставок в Турцию российской вакцины "Спутник V" и налаживание ее производства непосредственно в республике. Другая затронутая тема – стабилизация ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
Ситуация в Восточном Иерусалиме начала усугубляться в середине апреля, а 7 мая сразу в двух местах – у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах – произошли столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами. С этих территорий, в соответствии с решением суда Израиля, силовики попытались выселить несколько арабских семей.
Местное население вышло на протестные акции. Во время противостояния полицейские использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, затем штурмом взяли мечеть Аль-Акса, заставив верующих покинуть территорию храма.
По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в схватках с силовиками в ночь на 9 мая пострадали 80 человек. Общее число раненых палестинцев достигает 300.
Ранее в Иерусалиме происходили беспорядки из-за недовольства граждан политикой премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В его адрес звучали обвинения в коррупции, также люди высказывались против действующих в стране ограничений из-за пандемии коронавируса.
В Израиле увеличилось количество столкновений палестинцев с полицией
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