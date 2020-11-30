Посол Палестины заявил о фиаско "сделки века" Трампа

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"Сделка века" Трампа по палестино-израильскому урегулированию потерпела фиаско, заявил посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, новая администрация выразила готовность к позиции создания двух государств. А причиной фиаско "сделки века", считает Нофаль, стало палестинское сопротивление.
Дипломат заявил, что работа новой администрации США откроет новые перспективы по урегулированию палестинско-израильского вопроса.
Ранее Трамп раскрыл детали "сделки века". Он заявил, что его план по ближневосточному урегулированию предполагает увеличение территории, занимаемой палестинцами, а также перенос их столицы в Восточный Иерусалим.
Amnesty International раскритиковала "сделку века". Предложения по вопросу урегулирования палестино-израильского конфликта не соответствуют нормам международного права и не способствуют установлению мира на Ближнем Востоке, утверждает правозащитная организация.
Иерусалим должен стать столицей двух государств – МИД РФ
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