Посол Палестины заявил о фиаско "сделки века" Трампа

Фото: AP Photo/Patrick Semansky

"Сделка века" Трампа по палестино-израильскому урегулированию потерпела фиаско, заявил посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, новая администрация выразила готовность к позиции создания двух государств. А причиной фиаско "сделки века", считает Нофаль, стало палестинское сопротивление.

Дипломат заявил, что работа новой администрации США откроет новые перспективы по урегулированию палестинско-израильского вопроса.

Ранее Трамп раскрыл детали "сделки века". Он заявил, что его план по ближневосточному урегулированию предполагает увеличение территории, занимаемой палестинцами, а также перенос их столицы в Восточный Иерусалим.

Amnesty International раскритиковала "сделку века". Предложения по вопросу урегулирования палестино-израильского конфликта не соответствуют нормам международного права и не способствуют установлению мира на Ближнем Востоке, утверждает правозащитная организация.