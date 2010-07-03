Сирены воздушной тревоги сработали в крупных городах Израиля

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Во вторник, 12 ноября, в южных районах Тель-Авива, а также нескольких городах в центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги, предупреждая жителей о ракетном обстреле из сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС.

"Сирены ПВО сработали в Тель-Авиве, Ришон-Леционе, Бат-Яме и Холоне", – говорится в сообщении, которое распространила армейская пресс-служба.

Кроме того, как сообщают военные, сирены прозвучали в городах Ашдод и Ашкелон.

По данным израильского государственного радио Kan, одна из запущенных из сектора Газа ракет попала в жилой дом на юге страны. Информации о жертвах на данный момент нет.

2 ноября стало известно, что десять ракет были выпущены из палестинского сектора Газа по территории Израиля.

Армия Израиля заявила о двух ракетных атаках по своим населенным пунктам. Известно, что выстрелы были нанесены по районам, прилегающим к сектору Газа. Всего были выпущены 10 ракет, 8 из которых были перехвачены системой ПРО "Железный купол".

Ранее обстрел из сектора Газа прервал речь премьер-министра Израиля. Биньямин Нетаньяху приехал в Ашдод с предвыборным выступлением.