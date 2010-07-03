Обстрел из сектора Газа прервал речь Нетаньяху в Ашдоде

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Пять ракет выпустили из сектора Газа по израильским городам Ашкелон и Ашдод. По меньшей мере одну из них перехватила система ПВО "Железный купол", сообщает газета The Times of Israel.

В результате ракетного обстрела было прервано выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который приехал в Ашдод с предвыборной речью. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Парламентские выборы в Израиле назначены на 17 сентября.

Ранее Нетаньяху назвал британского премьера Бориса Джонсона Ельциным. Это произошло в ходе воскресного заседания. Присутствующие тут же поправили Нетаньяху.