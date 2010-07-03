Премьер Израиля назвал Бориса Джонсона Ельциным

19:54
19:54
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Фото: ТАСС/EPA/WILL OLIVER/POOL
В ходе воскресного заседания премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказывал о своем визите в Великобританию – в какой-то момент он сделал ошибку в фамилии британского премьера и назвал Бориса Джонсона Ельциным. Об этом пишет РИА Новости.
"Я вернулся из очень приятной поездки в Лондон, где встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США", – сказал глава израильского правительства.
Отмечается, что присутствующие тут же поправили Нетаньяху. Тот улыбнулся и заявил, что просто проверял, насколько внимательно его слушают коллеги.
Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании в июне этого года. Борис Ельцин был президентом России с 1991-го по 1999-й. Он скончался в 2007 году.
В августе президент США Дональд Трамп вновь перепутал Англию и Великобританию. На совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках G7 Трамп, рассуждая о союзе с Великобританией после Brexit, задался вопросом, как там Англия. Глава Белого дома отметил, что спрашивал у британского премьера Бориса Джонсона: "Где Англия? Что происходит с Англией?". До этого американский лидер перепутал Англию с Великобританией во время выступления в Пенсильвании в августе 2018 года.
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