Нетаньяху рассказал Путину об итогах визита на Украину

Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что основными темами беседы стали сирийский вопрос, борьба с международным терроризмом, а также торгово-экономическое сотрудничество.

"Премьер-министр Израиля информировал главу Российского государства об итогах своего недавнего визита на Украину", – указано в сообщении. Других подробностей не приводится.

Биньямин Нетаньяху стал первым иностранным лидером, приехавшим с визитом к президенту Владимиру Зеленскому в Киев. Стороны охарактеризовали поездку как "историческую".

Во время официально визита не обошлось без курьезов. Во время торжественной встречи гостей в аэропорту Киева Сара Нетаньяху выбросила кусочек приветственного каравая, переданный ей супругом.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху оказался в лидерах списка "100 самых влиятельных людей" за 2019 год журнала Time.

