В Кремле рассказали о визите Нетаньяху в Москву

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Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москву состоится в ближайшее время, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Как уточняется, по инициативе израильской стороны прошел телефонный разговор Владимира Путина с Нетаньяху.

"В преддверии намеченного на ближайшее время рабочего визита премьер-министра Израиля в Москву состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня", – приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Нетаньяху, запланированная на 21 февраля, откладывается на несколько дней по инициативе Тель-Авива.

Встреча должна стать первой после провокации израильских ВВС в небе над Сирией, в результате которой потерпел крушение самолет Ил-20. Нетаньяху планировал посетить Москву в сопровождении ряда высокопоставленных чиновников, включая командующего ВВС и главу военной разведки.

Ил-20 потерпел крушение 17 сентября 2018 года. В результате погибли 15 военнослужащих.