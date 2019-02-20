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13:54

СМИ сообщили о переносе визита Нетаньяху в Россию

политика

13:54

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Фото: ТАСС/Gideon Markowicz-Jinipix

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, запланированная на 21 февраля, откладывается на несколько дней. Об этом сообщает израильское государственное радио Kan.

Инициатива о переносе встречи исходит от Тель-Авива. В настоящий момент Нетаньяху ведет переговоры с лидерами правых партий по поводу объединения в коалицию для участия в апрельских выборах.

По данным радио, 21 февраля лидеры России и Израиля проведут телефонные переговоры и назначат новую дату переговоров.

Эта встреча Путина и Нетаньяху должна была стать первой после провокации израильских ВВС в небе над Сирией, в результате которой потерпел крушение самолет Ил-20. Нетаньяху планировал посетить Москву в сопровождении ряда высокопоставленных чиновников, включая командующего ВВС и главу военной разведки.

Самолет Ил-20 потерпел крушение 17 сентября 2018 года. В результате погибли 15 военнослужащих. В Минобороны РФ указывали, что воздушное судно сбили ПВО Сирии из-за провокации израильских военных. В свою очередь, Тель-Авив возложил вину на Сирию, указав, что противовоздушные силы страны вели беспорядочный и обширный огонь и не убедились, что в небе не было российских самолетов.

политика

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