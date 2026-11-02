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02 ноября, 21:35

Культура

В окружении Ленни Кравица опровергли слухи о его гибели при крушении самолета во Флориде

Фото: legion-media.com/Vendetta dailly/BACKGRID

В окружении американского певца Ленни Кравица опровергли распространившиеся в соцсетях слухи о том, что он погиб при крушении самолета во Флориде. Об этом сообщает TMZ.

Как пишет издание, слухи о смерти музыканта появились после публикации пилота Эмили Шелтон. Она написала в соцсетях, что собирается везти Кравица тем же маршрутом, которым следовал разбившийся самолет. Шелтон отмечала, что для нее большая честь везти музыканта, и ждала его на борту.

После этого в Сети стали появляться посты о том, что артист якобы стал жертвой авиакатастрофы. Представитель Кравица Карлин Донован, комментируя слухи, заявила: "Эти сообщения не соответствуют действительности".

Шелтон также сообщила, что жива и к крушению самолета во Флориде отношения не имеет.

"Недавно я узнала, что ходят слухи, будто я была пилотом недавней катастрофы в Палм-Бич. Я хотела бы уважительно уточнить, что это не так", – говорится в ее обращении.

Она попросила прекратить спекуляции и распространение дезинформации об этой трагедии и с уважением относиться к тем, кого она затронула.

Бизнес-джет Learjet 60 в округе Палм-Бич американского штата Флорида потерпел крушение в воскресенье, 1 ноября. Перед катастрофой самолет вылетел из Остина, штат Техас, и направлялся на Багамы. На борту находились девять человек, все они погибли.

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