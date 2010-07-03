Нетаньяху прокомментировал отказ жены пробовать каравай в Киеве

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал инцидент с отказом своей супруги Сары пробовать каравай в киевском аэропорту, призвав не искать в этом признаков неуважения к Украине, сообщает РИА Новости.

"Я вам скажу, что она специально выбрала одежду национальных цветов Украины. Она вышла из самолета в одежде желто-голубой расцветки. Именно из уважения к Украине", – сказал Нетаньяху.

По его словам, во время визита были заключены договоры о зоне свободной торговли и о представительстве Украины в Иерусалиме. И если бы не "инцидент с хлебом", то израильские СМИ вообще не обратили бы внимания на этот "исторический" визит.

Он напомнил о недавнем приезде в Иерусалим японского коллеги. Тогда резонанс вызвал инцидент с подачей к столу обоих лидеров десерта на блюде в виде туфли. "Похоже, мы изобрели способ привлекать внимание. Продолжим", – заключил Нетаньяху.

Во время торжественной встречи четы в аэропорту Киева Сара Нетаньяху выбросила кусочек приветственного каравая, переданный ей супругом.