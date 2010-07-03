Супруга Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве

Фото: скриншот эфира телеканала РЕН ТВ

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила приветственный каравай во время визита в Киев. Кадры были опубликованы в Сети и в СМИ.

Три девушки в украинских традиционных нарядах встретили политика и его жену у трапа самолета. Украинская сторона, по обычаю, предложила гостям "хлеб-соль".

Премьер-министр отломил кусочек каравая, макнул в соль и надкусил. Потом он передал кусок супруге, предлагая ей тоже угоститься. Однако Сара Нетаньяху озадаченно посмотрела на полученный кусок и бросила на землю.



צפו: נתניהו נחת בשדה התעופה באוקראינה והתקבל בחגיגיות. גברים ונשים בלבוש מסורתי נתנו לרה"מ לבצוע חלה כנהוג במקום@ZeevKam pic.twitter.com/wYEdRjDz3K — כאן חדשות (@kann_news) August 18, 2019

Израильские СМИ сообщают, что жена министра была не в настроении еще в аэропорту перед вылетом в Киев. По информации Jerusalem Post, она разозлилась на командира экипажа за то, что тот не поприветствовал ее должным образом при посадке.

