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12:52

Супруга Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве

происшествия политика за рубежом культура

12:52

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Фото: скриншот эфира телеканала РЕН ТВ

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила приветственный каравай во время визита в Киев. Кадры были опубликованы в Сети и в СМИ.

Три девушки в украинских традиционных нарядах встретили политика и его жену у трапа самолета. Украинская сторона, по обычаю, предложила гостям "хлеб-соль".

Премьер-министр отломил кусочек каравая, макнул в соль и надкусил. Потом он передал кусок супруге, предлагая ей тоже угоститься. Однако Сара Нетаньяху озадаченно посмотрела на полученный кусок и бросила на землю.

Израильские СМИ сообщают, что жена министра была не в настроении еще в аэропорту перед вылетом в Киев. По информации Jerusalem Post, она разозлилась на командира экипажа за то, что тот не поприветствовал ее должным образом при посадке.

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