Опубликован список 100 самых влиятельных людей

Фото: ТАСС/ZUMA/CNP/Jim Loscalzo

Журнал Time опубликовал список "100 самых влиятельных людей" за 2019 год. В этот раз в него не попали представители России.

Категория "Лидеры" представлена Дональдом Трампом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Папой Римским Франциском, председателем КНР Си Цзиньпином, вице-премьером Италии Маттео Сальвини.

Также в эту категорию вошли президент Бразилии Жаир Болсонару, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и известные американские политические деятели.

Категорию "Артисты" возглавил американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон. Также в список вошли актеры Рами Малек, Махершала Али, Эмилия Кларк, Реджина Кинг, Ялица Апарисио и другие.

Из музыкантов в перечень попали певица Ариана Гранде, певец Халид, корейская поп-группа BTS. В категории "Иконы" отмечены певицы Тейлор Свифт и Леди Гага, Мишель Обама, режиссер Спайк Ли, художник Дэвид Хокни, дизайнер Пьерпаоло Пиччоли и другие.

Список "Пионеров" возглавила канадская актриса Сандра О, а список "Титанов" – футболист Мохаммед Салах.

Рейтинг "100 самых влиятельных людей мира" впервые был составлен в 1999 году. В него, как правило, входят люди, оказывающие наибольшее воздействие на ситуацию в мире.