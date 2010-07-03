Борис Джонсон предложил провести досрочные выборы 15 октября

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Глава правительства Великобритании Борис Джонсон предложил провести досрочные выборы.

"Выборы должны быть проведены во вторник 15 октября. Эта палата не оставляет другого выбора, кроме как дать возможность общественности принять решение о том, кто является премьер-министром", – передает слова премьер-министра телеканал Sky News.

Такое заявление политик сделал после того, как депутаты приняли законопроект, запрещающий Brexit без соглашения с ЕС.

Ранее сообщалось, что правящая в Великобритании Консервативная партия утратила большинство в парламенте после того, как ее ряды покинул очередной депутат. Из состава вышел бывший заместитель министра юстиции Филипп Ли. Он присоединился к Либерально-демократической партии.

Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта, однако депутаты британской Палаты общин так и не одобрили проект соглашения об условиях Brexit. В итоге в Брюсселе согласились отложить Brexit до апреля-мая, а потом перенести его на 31 октября. Тереза Мэй подала в отставку с поста британского премьера, не сумев разрешить ситуацию. Джонсон придерживается мнения, что Лондон не обязан выплачивать отступные в размере 39 миллиардов фунтов (48 миллиардов долларов).

