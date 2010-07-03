Борис Джонсон предложил провести досрочные выборы 15 октября

04 сентября, 22:34
04 сентября, 22:34
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Фото: ТАСС/PA Images/PA Wire/Victoria Jones
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон предложил провести досрочные выборы.
"Выборы должны быть проведены во вторник 15 октября. Эта палата не оставляет другого выбора, кроме как дать возможность общественности принять решение о том, кто является премьер-министром", – передает слова премьер-министра телеканал Sky News.
Такое заявление политик сделал после того, как депутаты приняли законопроект, запрещающий Brexit без соглашения с ЕС.
Ранее сообщалось, что правящая в Великобритании Консервативная партия утратила большинство в парламенте после того, как ее ряды покинул очередной депутат. Из состава вышел бывший заместитель министра юстиции Филипп Ли. Он присоединился к Либерально-демократической партии.
Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта, однако депутаты британской Палаты общин так и не одобрили проект соглашения об условиях Brexit. В итоге в Брюсселе согласились отложить Brexit до апреля-мая, а потом перенести его на 31 октября. Тереза Мэй подала в отставку с поста британского премьера, не сумев разрешить ситуацию. Джонсон придерживается мнения, что Лондон не обязан выплачивать отступные в размере 39 миллиардов фунтов (48 миллиардов долларов).
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