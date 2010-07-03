Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном

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В ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце премьер-министр Великобритании Борис Джонсон закинул ногу на журнальный столик, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Пользователи Сети негативно отреагировали на поступок британца. Так, биограф Джонсона Соня Пернелл у себя в Twitter назвала действия премьера "грубыми и смущающими", добавив, что не может себе представить, чтобы Макрон положил ногу на стол в Букингемском дворце.

Чуть позднее ситуация прояснилась. Из выложенной в интернете записи видно, что Джонсон оперся ногой о стол всего на несколько секунд, после чего сразу принес извинения. Лидеры государств в этот момент просто обменивались шутками об использовании стола в качестве скамеечки для ног.

Видео: Youtube/The Hectics Family