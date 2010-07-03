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24 июля, 22:05

Несколько британских министров ушли в отставку после назначения Джонсона

политика за рубежом

24 июля, 22:05

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Фото: ТАСС/PA Photos/Yui Mok

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил об уходе в отставку после того, как Бориса Джонсона назначили премьер-министром.

Он отметил, что новый премьер-министр должен набрать новую команду.

"Борис Джонсон любезно предложил мне другую роль, но после девяти лет в кабинете министров пора вернуться в теневой кабинет, откуда премьер-министр получит мою полную поддержку", – написал Хант в Twitter.

Также свой уход подтвердили министр торговли Лиам Фокс и министр экономики Грег Кларк. Об отставке заявила глава Минобороны Великобритании Пенни Мордонт, глава канцелярии Терезы Мэй Дэвид Лидингтон, министр по международному развитию Рори Стюарт, а также министр финансов Филип Хамонд.

24 июля бывший министр иностранных дел Великобритании и экс-мэр Лондона Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра страны.

Избранного лидера правящей Консервативной партии приняла королева Елизавета II. Как того требует протокол, она попросила Джонсона стать ее 14-м премьер-министром и сформировать правительство.

Ранее, передав королеве прошение об отставке, пост премьера официально покинула Тереза Мэй. Она возглавляла правительство с 13 июля 2016 года. Ей трижды не удалось заручиться поддержкой Палаты общин по поводу соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза. Своему преемнику и новому правительству Мэй пожелала успехов.

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