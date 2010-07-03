Советник Эрдогана опроверг слухи о смерти турецкого лидера

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Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг появившиеся слухи о смерти главы государства, передает РИА Новости.

Спикер подчеркнул, что в настоящее время Эрдоган находится в отпуске, но ежегодно его отсутствие по данной причине используют для распространения ложных сведений.

В середине июня Эрдоган перед началом саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе провел короткую беседу "на ногах" с Владимиром Путиным. В апреле Путин и Эрдоган провели полноценные переговоры. Российский лидер тогда отметил, что встреча прошла не без споров. Например, возникли разногласия по вопросам обложения сборами металлургической промышленности РФ.

12 июля Россия начала поставку С-400 в Турцию. Контракт на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Эрдоган назвал договор с Москвой самым важным в истории.