В "Ростехе" заявили о готовности России поставить Турции Су-35

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Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил о готовности России поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, передает РИА Новости.

По словам Чемезова, вариант подобных поставок может быть проработан, если турецкие власти выразят свою заинтересованность.

Прежде турецкий источник отмечал, что говорить о поставках пока преждевременно, так как оценку ситуации должен провести президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. До этого о возможности данной сделки писало агентство Bloomberg.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Турция не сможет рассчитывать на покупку американских самолетов F-35 из-за поставок российских зенитных комплексов С-400.

Россия начала поставку С-400 в Турцию 12 июля. Контракт на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Эрдоган назвал договор с Москвой самым важным в истории.