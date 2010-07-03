Путин и Эрдоган коротко пообщались перед саммитом в Душанбе

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Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган провели короткую беседу "на ногах" перед началом саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе, передает РИА Новости.

Как уточняется, главы двух государств вошли в зал, где пройдет заседание саммита, и через несколько минут поговорили.

В апреле Путин и Эрдоган провели переговоры. Российский лидер отметил, что встреча прошла не без споров. Например, возникли разногласия по вопросам обложения сборами металлургической промышленности РФ.

Путин напомнил, что Москва и Анкара работают над крупными совместными проектами в области энергетики. Стороны развивают отношения и в других областях. В частности, за последнее время поставки турецкой сельхозпродукции увеличились в разы.