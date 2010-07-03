Эрдоган подтвердил намерение Турции приобрести С-400

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Турция не откажется от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Такое заявление сделал президент страны Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

"Нет речи о том, что мы сделаем шаг назад по вопросу об С-400. У нас есть соглашение, которое мы выполняем", – подчеркнул турецкий лидер. Эрдоган также отметил, что Анкара готова приобрести и американские ЗРК Patriot, если Вашингтон сделает столь же выгодное предложение, как и Москва. "Однако такого предложения не поступало", – добавил президент Турции.

Россия и Турция подписали контракт на поставки четырех дивизионов ЗРК в 2017 году. Сумма сделки оценивалась в 2,5 миллиарда долларов. Российская сторона планирует завершить производство ЗРК для поставок Анкаре в этом году.

В США утверждают, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО и грозят Турции санкциями за их приобретение. В мае американский Госдеп потребовал от Анкары аннулировать закупку ЗРС С-400 у России и определиться с вопросом о приобретении у США бомбардировщиков F-35. Американская сторона пригрозила прекратить поставки уже оплаченных Турцией истребителей F-35.