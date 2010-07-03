Эрдоган подтвердил намерение Турции приобрести С-400

Турция не откажется от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Такое заявление сделал президент страны Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.
"Нет речи о том, что мы сделаем шаг назад по вопросу об С-400. У нас есть соглашение, которое мы выполняем", – подчеркнул турецкий лидер. Эрдоган также отметил, что Анкара готова приобрести и американские ЗРК Patriot, если Вашингтон сделает столь же выгодное предложение, как и Москва. "Однако такого предложения не поступало", – добавил президент Турции.
Россия и Турция подписали контракт на поставки четырех дивизионов ЗРК в 2017 году. Сумма сделки оценивалась в 2,5 миллиарда долларов. Российская сторона планирует завершить производство ЗРК для поставок Анкаре в этом году.
В США утверждают, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО и грозят Турции санкциями за их приобретение. В мае американский Госдеп потребовал от Анкары аннулировать закупку ЗРС С-400 у России и определиться с вопросом о приобретении у США бомбардировщиков F-35. Американская сторона пригрозила прекратить поставки уже оплаченных Турцией истребителей F-35.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.