Путин подвел итоги переговоров с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин высоко оценил прошедшие в Москве переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, назвав их "конкретными и деловыми". Об этом сообщает ТАСС.
Российский лидер отметил, что встреча прошла не без споров, например, возникли разногласия по вопросам обложения сборами металлургической промышленности РФ.
"Отношения между нашими странами развиваются весьма активно, плодотворно и с хорошим результатом, причем, по всем направлениям", – указал Путин.
Российский президент напомнил, что Москва и Анкара работают над крупными совместными проектами в области энергетики. Стороны развивают отношения и в других областях. Например, за последнее время поставки турецкой сельхозпродукции увеличились в разы.
Путин также рассказал, что одной из тем переговоров стало более широкое использование национальных валют при взаимных расчетах. При этом, по мнению российского лидера, государства пока не в полном объеме обеспечили свой экономический суверенитет.
Встреча президентов России и Турции прошла 8 апреля в Москве. Стороны обсудили экономические, международные и региональные вопросы. По итогам переговоров было подписано три соглашения.
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