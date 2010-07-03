Путин заявил о необходимости сохранения свободного интернета

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Интернет должен оставаться свободным, заявил Владимир Путин, приветствуя участников, гостей и организаторов 10-го Российского форума по управлению интернетом. Приветствие зачитал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

"Мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов. При этом важно эффективно противодействовать рискам и вызовам киберпреступности, распространению контента, нарушающего закон, представляющего угрозу правам граждан и интересам государства", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в данном случае важную роль играет позиция интернет-сообщества, его открытость и готовность к диалогу. Путин также напомнил, что 7 апреля 1994 года был официально зарегистрирован национальный домен .ru для Российской Федерации. Президент поблагодарил всех тех, кто оказался причастен в создание и становление Рунета.

Сейчас, как отметил президент, Рунет динамично развивается, служит конкурентным преимуществом для того, чтобы Россия стала лидером наступившей цифровой эпохи.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль и правительство выступают за свободу интернета.